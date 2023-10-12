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وزير الدفاع الأميركي: لا شروط على مساعداتنا الأمنية لإسرائيل ولم نرصد أي حشد لعناصر "حزب الله" على الحدود مع إسرائيل

Lebanon 24
12-10-2023 | 10:20
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