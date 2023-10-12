Advertisement

أخبار عاجلة

إطلاق صافرات إنذار في الجولان ومنطقة المطلة شمالي فلسطين المحتلة

Lebanon 24
12-10-2023 | 11:09
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
إطلاق صفارات الإنذار في مستوطنات الحدود الشمالية مع لبنان (العربية)
lebanon 24
13/10/2023 02:13:21 Lebanon 24 Lebanon 24
صافرات الإنذار تدوي في عسقلان بعد إطلاق صواريخ من غزة (الحدث)
lebanon 24
13/10/2023 02:13:21 Lebanon 24 Lebanon 24
إطلاق صافرات الإنذار في مراكز "اليونيفيل" في البلدات المستهدفة بالقصف الاسرائيلي (الوكالة الوطنية)
lebanon 24
13/10/2023 02:13:21 Lebanon 24 Lebanon 24
تفعيل صفارات الإنذار... هل أُطلق 12 صاروخاً من جنوب لبنان باتّجاب فلسطين المحتلة؟
lebanon 24
13/10/2023 02:13:21 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
19:11 | 2023-10-12
19:10 | 2023-10-12
19:07 | 2023-10-12
18:36 | 2023-10-12
18:36 | 2023-10-12
18:33 | 2023-10-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24