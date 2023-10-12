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"الجزيرة" نقلاً عن القناة 14 الإسرائيلية: الجبهة الداخلية تطلب من سكان المناطق الحدودية في الشمال التوجه إلى الملاجئ فورا

Lebanon 24
12-10-2023 | 11:14
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