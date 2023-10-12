الشامي: في حال تعدى العدو الإسرائيلي على لبنان فإن من واجب جميع اللبنانيين أن يتحدوا ويتصدوا ولكن في نفس الوقت أتمنى أن نقوم بالجهود المطلوبة لنجنّب لبنان الدخول في هذا الصراع

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