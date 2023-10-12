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الشامي: في حال تعدى العدو الإسرائيلي على لبنان فإن من واجب جميع اللبنانيين أن يتحدوا ويتصدوا ولكن في نفس الوقت أتمنى أن نقوم بالجهود المطلوبة لنجنّب لبنان الدخول في هذا الصراع

Lebanon 24
12-10-2023 | 11:43
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