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مصر طلبت ممرات آمنة لدخول المساعدات إلى غزة بضمانات أميركية (العربية)

Lebanon 24
12-10-2023 | 11:50
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