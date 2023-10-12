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وصول طائرة ألمانية إلى مطار فرانكفورت بعد إجلاء عدد من المواطنين الألمان من إسرائيل (الجزيرة)

Lebanon 24
12-10-2023 | 11:58
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