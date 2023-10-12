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رئيس الحكومة نجيب ميقاتي: نحن جميعا معنيون بما يجري في غزة ولبنان في عين العاصفة وما يجري على حدودنا الجنوبية يثير قلقنا

Lebanon 24
12-10-2023 | 12:06
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