ميقاتي: إن مجلس الوزراء ازاء ما تشهده غزة من إبادة منظمة تطال الاطفال والمدنيين وما تتعرض له الأحياء السكنية من تدمير وحشي ممنهج يدين بشدة هذه الأفعال الجرمية التي يقترفها العدو الاسرائيلي ويسكت عنها المجتمع الدولي

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