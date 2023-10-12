ميقاتي: أدعو القوى الفاعلة في المجتمع الدولي بما في ذلك مجلس الامن الدولي الى تحمل مسؤولياتها والضغط لوقف اطلاق النار في غزة والبدء بمفاوضات تؤدي الى وقف دوامة العنف وعودة الهدوء

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