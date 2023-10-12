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ميقاتي: أدعو القوى الفاعلة في المجتمع الدولي بما في ذلك مجلس الامن الدولي الى تحمل مسؤولياتها والضغط لوقف اطلاق النار في غزة والبدء بمفاوضات تؤدي الى وقف دوامة العنف وعودة الهدوء

Lebanon 24
12-10-2023 | 12:10
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