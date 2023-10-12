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ميقاتي: إن لبنان الذي يلتزم بتطبيق القرارات الدولية وخصوصا القرار 1701 يشدد في هذه المرحلة العصيبة على دور الجيش في حماية الامن والاستقرار وعلى التعاون الوثيق بين الجيش وقوات اليونيفيل،وضرورة على الاستقرار الامني

Lebanon 24
12-10-2023 | 12:11
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