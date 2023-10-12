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ميقاتي: شددنا على قيادة الجيش وقادة الأجهزة الأمنية بضرورة تفعيل الاجراءات المتخذة منعا لأي اخلال او استغلال للأوضاع كما طلبنا من هيئة ادارة الكوارث عقد اجتماع طارئ واجراء المحاكاة اللازمة لمواجهة الازمة

Lebanon 24
12-10-2023 | 12:12
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ميقاتي: في جلسة اليوم التي شارك فيها القادة الامنيون طلبنا من جميع المعنيين ان يكونوا على أهبة الاستعداد لمواجهة أي طارئ ودعم الجهود التي تبذلها الحكومة لتجنيب لبنان تداعيات ما يحصل والمحافظة على الامن وتأمين سلامة المواطنين وتوفير احتياجاتهم اليوم
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13/10/2023 02:18:07 Lebanon 24 Lebanon 24
وسائل إعلام اسرائيلية: رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سيجري بعد أقل من ساعة تقييم أمني موسع في الكرياه مع وزير الجيش غالانت وقادة المؤسسة الأمنية
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13/10/2023 02:18:07 Lebanon 24 Lebanon 24
باسيل: السؤال هو وين الحكومة من هالموقف الخطير يلّي عم يبشّرنا ببقاءهم؟ وين القرار السياسي، والعسكري الأمني يلّي عم يمارس النأي بالنفس عن ضبط الحدود، الوقت اجا والحقائق عم تنكشف للمغشوشين بالمظاهر، وعم يلومونا كيف عم نصوّب على قيادة الجيش والأجهزة
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13/10/2023 02:18:07 Lebanon 24 Lebanon 24
باسيل: كل ادعاء بأن الجيش والأجهزة الأمنية عاجزة هو كلام باطل
lebanon 24
13/10/2023 02:18:07 Lebanon 24 Lebanon 24
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