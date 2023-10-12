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ميقاتي: أما بالنسبة الى ملف النزوح الذي بحثناه ايضا في هذه الجلسة فلا بد من توضيح بعض الامور نحن لم ولن نقارب هذا الموضوع من منطلق عنصري بل من دوافع حماية مصلحة لبنان واللبنانيين
Lebanon 24
12-10-2023
|
12:13
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ميقاتي: لقد دعونا الى عقد هذا الجلسة وكنا نأمل أن يلبي جميع الوزراء النداء الذي وجهناه وأن يعوا دقة المرحلة التي يمر بها لبنان وأن ينضموا الى مجلس الوزراء لمقاربة الموضوعات الملحة بمسؤولية وطنية
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السيد نصرالله: الموضوع الاهم في المعالجة لملف النازحين السوريين هو معالجة الاسباب لا النتائج والمسؤول الاول عن النزوح الامني الى لبنان هو من اشعل الحرب في سوريا اي الادارة الاميركية، وكذلك النزوح الاقتصادي اميركا ايضا مسؤولة عنه
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السيد نصرالله: الموضوع الاهم في المعالجة لملف النازحين السوريين هو معالجة الاسباب لا النتائج والمسؤول الاول عن النزوح الامني الى لبنان هو من اشعل الحرب في سوريا اي الادارة الاميركية، وكذلك النزوح الاقتصادي اميركا ايضا مسؤولة عنه
13/10/2023 02:18:16
13/10/2023 02:18:16
Lebanon 24
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