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ميقاتي: أما بالنسبة الى ملف النزوح الذي بحثناه ايضا في هذه الجلسة فلا بد من توضيح بعض الامور نحن لم ولن نقارب هذا الموضوع من منطلق عنصري بل من دوافع حماية مصلحة لبنان واللبنانيين

Lebanon 24
12-10-2023 | 12:13
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ميقاتي: لقد دعونا الى عقد هذا الجلسة وكنا نأمل أن يلبي جميع الوزراء النداء الذي وجهناه وأن يعوا دقة المرحلة التي يمر بها لبنان وأن ينضموا الى مجلس الوزراء لمقاربة الموضوعات الملحة بمسؤولية وطنية
lebanon 24
13/10/2023 02:18:16 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: الحكومة منذ اليوم الاول لعملها ورغم كل التصدعات وحملات الافتراء والتجني هي خط الدفاع الاساس والاخير عن الدولة ومصلحة لبنان العليا في هذه المرحلة الصعبة من تاريخه نحن هنا لخدمة الناس وحماية لبنان
lebanon 24
13/10/2023 02:18:16 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: إن لبنان الذي يلتزم بتطبيق القرارات الدولية وخصوصا القرار 1701 يشدد في هذه المرحلة العصيبة على دور الجيش في حماية الامن والاستقرار وعلى التعاون الوثيق بين الجيش وقوات اليونيفيل،وضرورة على الاستقرار الامني
lebanon 24
13/10/2023 02:18:16 Lebanon 24 Lebanon 24
السيد نصرالله: الموضوع الاهم في المعالجة لملف النازحين السوريين هو معالجة الاسباب لا النتائج والمسؤول الاول عن النزوح الامني الى لبنان هو من اشعل الحرب في سوريا اي الادارة الاميركية، وكذلك النزوح الاقتصادي اميركا ايضا مسؤولة عنه
lebanon 24
13/10/2023 02:18:16 Lebanon 24 Lebanon 24
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