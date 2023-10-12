ميقاتي: أما بالنسبة الى ملف النزوح الذي بحثناه ايضا في هذه الجلسة فلا بد من توضيح بعض الامور نحن لم ولن نقارب هذا الموضوع من منطلق عنصري بل من دوافع حماية مصلحة لبنان واللبنانيين

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