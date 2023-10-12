ميقاتي: إنَّ التضامن الوطني بين اللبنانيين هو المطلوب وهو الذي يمكننا من طرح هذه القضية أمام المجتمعين العربي والدولي كموقف لبناني جامع يتفق عليه كل اللبنانيين ويطالب باتخاذ كل الإجراءات لعودة النازحين السوريين

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