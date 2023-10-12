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ميقاتي: لقد دعونا الى عقد هذا الجلسة وكنا نأمل أن يلبي جميع الوزراء النداء الذي وجهناه وأن يعوا دقة المرحلة التي يمر بها لبنان وأن ينضموا الى مجلس الوزراء لمقاربة الموضوعات الملحة بمسؤولية وطنية

Lebanon 24
12-10-2023 | 12:17
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ميقاتي في مجلس الوزراء: على الجميع التعاون لكي ينعقد مجلس النواب ويقر القوانين الاساسية والا فسيأتي يوم ابلغكم فيه ان هناك قرارا اساسيا وحساسا يتعلق باستمرارنا في العمل الذي نقوم به ينبغي اتخاذه
lebanon 24
13/10/2023 02:19:16 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: أجدد الدعوة والنداء فلنتعالى عن الخلافات في هذه المرحلة الدقيقة التي يمر بها وطننا ولنتعاون جميعنا ونرص الصفوف لتجنب الصعاب التي نمر بها والمطلوب اولا كمدخل للحل الاسراع في انتخاب رئيس للجمهورية ليكتمل عقد المؤسسات الدستورية في هذه المرحلة
lebanon 24
13/10/2023 02:19:16 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: إن مجلس الوزراء ازاء ما تشهده غزة من إبادة منظمة تطال الاطفال والمدنيين وما تتعرض له الأحياء السكنية من تدمير وحشي ممنهج يدين بشدة هذه الأفعال الجرمية التي يقترفها العدو الاسرائيلي ويسكت عنها المجتمع الدولي
lebanon 24
13/10/2023 02:19:16 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي خلال جلسة مجلس الوزراء: اهمية الجلسة بأنها تنعقد بوضع استثنائي نظرا لما يحصل عند الحدود الجنوبية وازمة النازحين
lebanon 24
13/10/2023 02:19:16 Lebanon 24 Lebanon 24
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