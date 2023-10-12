ميقاتي: الى اللبنانيين جميعا اقول رغم دقة الوضع فأنا اراهن على وعي القوى السياسية كافة وحسها الوطني وما لمسته من الاتصالات الخارجية التي نقوم بها وزيارات الموفدين يؤكد الحرص على لبنان ووحدته وسيادته

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