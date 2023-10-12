ميقاتي: ومن ناحيتي فأنا أبذل كل الجهود لكي احافظ على مؤسسات الدولة وكيانها وحري بمن يطلقون المواقف الشعبوية ويحمّلون الحكومة مسؤولية ما يحصل أن يلاقوا الجهد الذي نقوم به للخروج من المحنة

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