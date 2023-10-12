ميقاتي: الحكومة منذ اليوم الاول لعملها ورغم كل التصدعات وحملات الافتراء والتجني هي خط الدفاع الاساس والاخير عن الدولة ومصلحة لبنان العليا في هذه المرحلة الصعبة من تاريخه نحن هنا لخدمة الناس وحماية لبنان

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