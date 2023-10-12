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أخبار عاجلة
نتنياهو: نريد أن نبرهن للخارج أن لا شقاق بيننا بل على العكس ما يحركنا شيء واحد هو تصفية حماس (الجزيرة)
Lebanon 24
12-10-2023
|
12:41
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