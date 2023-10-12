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وسائل إعلام بريطانية: رئيس الوزراء البريطاني يأمر بنقل قوات إلى شرق المتوسط لدعم إسرائيل والمحافظة على استقرار المنطقة (سكاي نيوز عربية)

Lebanon 24
12-10-2023 | 12:54
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