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الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون: حماس منظمة إرهابية تريد الموت للشعب الإسرائيلي (العربية)

Lebanon 24
12-10-2023 | 14:07
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