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وول ستريت جورنال عن البنتاغون: وصول سرب من طائرات A-10 لقاعدة الظفرة بالإمارات لدعم إسرائيل وردع أي هجمات (الجزيرة)

Lebanon 24
12-10-2023 | 14:16
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