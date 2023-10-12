Advertisement

أخبار عاجلة

وزير الخارجية التركي يزور مصر يومي 13 و14 تشرين الأول لبحث القضايا الإقليمية (الشرق)

Lebanon 24
12-10-2023 | 14:42
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
أردوغان: وزير الخارجية التركية سيزور روسيا قريبا لبحث اتفاق الحبوب
lebanon 24
13/10/2023 02:25:35 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: في الخطوات العملانية سيزور معالي وزير الخارجية سوريا في الثالث والعشرين من الشهر الحالي مع أعضاء الوفد للبحث في الملف
lebanon 24
13/10/2023 02:25:35 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية التركي ونظيره الأميركي يتفقان على تطبيق "آلية فض الاشتباك" لمنع أي عائق أمام العمليات في سوريا (الشرق)
lebanon 24
13/10/2023 02:25:35 Lebanon 24 Lebanon 24
وسائل إعلام تركية: تركيا تبرم اتفاقا لإرسال نحو 4 ملايين متر مكعب من الغاز يوميا إلى رومانيا اعتبارا من أول تشرين الأول (الشرق)
lebanon 24
13/10/2023 02:25:35 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
19:18 | 2023-10-12
19:14 | 2023-10-12
19:13 | 2023-10-12
19:11 | 2023-10-12
19:10 | 2023-10-12
19:07 | 2023-10-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24