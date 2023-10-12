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منظمة التجارة العالمية: صراع حماس وإسرائيل سيكون له تأثير كبير على التجارة إذا اتسع نطاقه

Lebanon 24
12-10-2023 | 16:05
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