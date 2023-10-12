Advertisement

أخبار عاجلة

الصحة العالمية توثق 34 هجوماً على مرافق الرعاية الصحية في غزة منذ السبت

Lebanon 24
12-10-2023 | 17:01
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الصحة العالمية: الأولويات في ليبيا ضمان الحصول على المياه النظيفة والغذاء والمأوى والرعاية الصحية
lebanon 24
13/10/2023 05:43:33 Lebanon 24 Lebanon 24
منظمة الصحة العالمية: النظام الصحي في غزة قد ينهار اليوم بسبب القصف
lebanon 24
13/10/2023 05:43:33 Lebanon 24 Lebanon 24
الصحة العالمية: مستشفيات غزة على حافة الانهيار
lebanon 24
13/10/2023 05:43:33 Lebanon 24 Lebanon 24
الصحة العالمية: ندعو لوضع حد فوري للعنف بالأراضي الفلسطينية وحماية المدنيين
lebanon 24
13/10/2023 05:43:33 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
20:52 | 2023-10-12
20:51 | 2023-10-12
20:24 | 2023-10-12
20:23 | 2023-10-12
20:13 | 2023-10-12
20:12 | 2023-10-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24