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القناة 14 الإسرائيلية: الجيش الإسرائيلي جاهز لعملية برية في غزة وينتظر الموافقة السياسية

Lebanon 24
12-10-2023 | 17:29
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