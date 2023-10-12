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وزير خارجية مصر: لابد من وضع حدود لأي عمل عسكري دون أن يخلف هذا القدر من التدمير

Lebanon 24
12-10-2023 | 17:53
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