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الحكومة البريطانية: سوناك يؤكد لنتنياهو هاتفياً دعم البلاد الثابت لإسرائيل

Lebanon 24
12-10-2023 | 19:14
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