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طائرات بريطانية ستبدأ بالتحليق في المنطقة من الجمعة لرصد تهديدات الأمن الإقليمي

Lebanon 24
12-10-2023 | 19:49
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