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الدفاع المدني في غزة: نناشد العالم المساعدة العاجلة لإدخال معدات وآليات ثقيلة للتعامل مع حجم الدمار الهائل

Lebanon 24
12-10-2023 | 20:06
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