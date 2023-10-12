Advertisement

أخبار عاجلة

قوات الاحتلال تنفذ حملة مداهمات واعتقالات في الضفة الغربية وسط مواجهات مع الشبان الفلسطينيين

Lebanon 24
12-10-2023 | 20:10
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
قوات الاحتلال تنفذ حملة اعتقالات واسعة في مدينة الخليل بالضفة الغربية
lebanon 24
13/10/2023 05:48:22 Lebanon 24 Lebanon 24
مواجهات بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال في بلدة الطور شرقي القدس المحتلة
lebanon 24
13/10/2023 05:48:22 Lebanon 24 Lebanon 24
القوات الإسرائيلية تنفذ حملة اعتقالات في الضفة الغربية
lebanon 24
13/10/2023 05:48:22 Lebanon 24 Lebanon 24
وزيرة الصحة الفلسطينية: 704 شهداء ونحو 4000 مصابا جراء اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية (العربية)
lebanon 24
13/10/2023 05:48:22 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
20:52 | 2023-10-12
20:51 | 2023-10-12
20:24 | 2023-10-12
20:23 | 2023-10-12
20:13 | 2023-10-12
20:12 | 2023-10-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24