Advertisement

أخبار عاجلة

"إسرائيل" تبلغ الأمم المتحدة بضرورة انتقال سكان وادي غزة إلى جنوب القطاع خلال 24 ساعة (الحدث)

Lebanon 24
12-10-2023 | 22:49
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
إسرائيل تطالب الأمم المتحدة بترحيل سكان شمال غزة نحو الجنوب... ومكتب الإعلام الحكومي بغزة يردّ!
lebanon 24
13/10/2023 08:51:49 Lebanon 24 Lebanon 24
السفير الفلسطيني بالأمم المتحدة يتهم إسرائيل بشن حملة "إبادة جماعية" ضد غزة (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
13/10/2023 08:51:49 Lebanon 24 Lebanon 24
مقتل عنصرين من "حزب الله" خلال القصف الإسرائيلي على جنوب لبنان
lebanon 24
13/10/2023 08:51:49 Lebanon 24 Lebanon 24
"الجزيرة" نقلاً عن "يديعوت أحرونوت": الجيش الإسرائيلي قصف مواقع مراقبة لحزب الله في منطقة التسلل بالقطاع الغربي جنوبي لبنان
lebanon 24
13/10/2023 08:51:49 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
01:48 | 2023-10-13
01:41 | 2023-10-13
01:37 | 2023-10-13
01:35 | 2023-10-13
01:35 | 2023-10-13
01:33 | 2023-10-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24