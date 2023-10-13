Advertisement

أخبار عاجلة

اليونيسف: مليون شخص في غزة ليس لديهم مكان آمن للذهاب إليه (الحدث)

Lebanon 24
13-10-2023 | 01:33
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
غزة تواجه أزمة إنسانية "عميقة".. والأهالي يصرخون: "لا يوجد مكان آمن نذهب إليه"
lebanon 24
13/10/2023 11:38:35 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: ليس لدى حماس مكان لتختبئ به في غزة وسنصل إليهم أينما كانوا
lebanon 24
13/10/2023 11:38:35 Lebanon 24 Lebanon 24
اليونيسف: أكثر من مليوني طفل في النيجر بحاجة لمساعدة إنسانية
lebanon 24
13/10/2023 11:38:35 Lebanon 24 Lebanon 24
منظمة اليونيسف بالسودان: نحتاج 400 مليون دولار بشكل عاجل لإنقاذ 9 ملايين طفل محاصرين بسبب الصراع (الشرق)
lebanon 24
13/10/2023 11:38:35 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
13:43 | 2023-10-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:22 | 2023-10-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:05 | 2023-10-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:38 | 2023-10-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:15 | 2023-10-12 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
04:37 | 2023-10-13
04:34 | 2023-10-13
04:28 | 2023-10-13
04:18 | 2023-10-13
04:14 | 2023-10-13
04:13 | 2023-10-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24