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إيران تؤكد أن الولايات المتحدة لا يمكنها "الانسحاب" من اتفاق الإفراج عن 6 مليارات دولار من أموالها المجمدة

Lebanon 24
13-10-2023 | 03:02
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