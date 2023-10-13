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وزير خارجية ايران : نحذر من امتداد الاحداث الجارية في غزة الى مناطق أخرى في المنطقة اذا لم يوقف نتنياهو حربه المدمّرة ضد القطاع

Lebanon 24
13-10-2023 | 03:24
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