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عبد اللهيان: اتفاق بين لبنان وإيران لضرورة الوقف العاجل لجرائم الحرب التي يرتكبها الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني الأعزل

Lebanon 24
13-10-2023 | 04:14
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