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رئيس مجلس النواب نبيه بري يلتقي في هذه الاثناء في عين التينة السفير الفرنسي لدى لبنان هيرفيه غارو

Lebanon 24
13-10-2023 | 04:37
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المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب نبيه بري: لقاءٌ سيُعقد عند الساعة 11.15 صباحاً في عين التينة بين بري والموفد الفرنسي الخاص بلبنان جان إيف لودريان
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