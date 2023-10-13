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كتائب القسام: وجهنا الآن ضربة بـ 150 صاروخا باتجاه عسقلان ردا على تهجير المدنيين

Lebanon 24
13-10-2023 | 04:38
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