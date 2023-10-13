Advertisement

أخبار عاجلة

فضل الله: المقاومة ستمارس حقها الوطني في الدفاع عن بلدها ضد أي اعتداء إسرائيلي قد يحدث

Lebanon 24
13-10-2023 | 04:39
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الوكالة الوطنية: طائرات مسيّرة إسرائيلية تشارك في القصف على محيط القطاع الغربي وتتصدى لها رشاشات المقاومة
lebanon 24
13/10/2023 14:13:12 Lebanon 24 Lebanon 24
عبد اللهيان من السفارة الإيرانيّة: العلاقات بين طهران وبيروت عريقة واستراتيجية وممتازة ونتابع بدقّة التطوّرات في لبنان ونستمرّ في دعمنا لمحور المقاومة من أجل الحفاظ على المصلحة الوطنية اللبنانية وشعوب المنطقة في مواجهة الأطماع الاسرائيليّة
lebanon 24
13/10/2023 14:13:12 Lebanon 24 Lebanon 24
نصرالله: التهديدات الإسرائيلية لا تخيفنا ولبنان يتمتع بعناصر قوة أساسية قادرة على حمايته وردع العدو والمعادلة الذهبية الجيش والشعب والمقاومة هي التي تحمي لبنان
lebanon 24
13/10/2023 14:13:12 Lebanon 24 Lebanon 24
نصرالله: الجبهة الداخلية الإسرائيلية قبل الـ2006 كانت غالباً بمنأى عن كلّ الحروب لكن المقاومة في لبنان وخلال حرب تمّوز جعلت تلك الجبهة جزءاً من المعركة
lebanon 24
13/10/2023 14:13:12 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
13:43 | 2023-10-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:22 | 2023-10-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:05 | 2023-10-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:15 | 2023-10-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:48 | 2023-10-13 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
06:54 | 2023-10-13
06:51 | 2023-10-13
06:48 | 2023-10-13
06:46 | 2023-10-13
06:44 | 2023-10-13
06:43 | 2023-10-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24