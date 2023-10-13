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هآرتس: بالونات الجيش الإسرائيلي التي كانت تراقب الحدود بين إسرائيل وغزة تحطمت قبل أسابيع من هجوم حماس (الجزيرة)

Lebanon 24
13-10-2023 | 05:45
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