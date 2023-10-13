معلومات mtv: الاجتماع الذي دعا إليه المفتي دريان مخصّص لإدانة ما تقوم به إسرائيل في غزة ولاتخاذ عدد من المواقف في ما يخصّ إمكان انزلاق الصراع إلى الداخل اللبناني

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