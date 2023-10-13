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وقفة في الجامع الأزهر بالعاصمة المصرية للتنديد بالعدوان الإسرائيلي على غزة (الجزيرة)

Lebanon 24
13-10-2023 | 07:19
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