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كتائب القسام: استهدفنا مقر قيادة المنطقة الشمالية في إسرائيل في صفد ردا على التهجير والمجازر بحق المدنيين (الشرق)

Lebanon 24
13-10-2023 | 08:21
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