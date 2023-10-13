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"الجزيرة" نقلاً عن إذاعة الجيش الإسرائيلي: الجيش يقصف بالمدفعية مواقع داخل الحدود اللبنانية
Lebanon 24
13-10-2023
|
09:48
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