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قوات "اليونيفيل" في الناقورة تُطلق صفارات الإنذار في مواقعها و تطلب من وحداتها الحذر

Lebanon 24
13-10-2023 | 10:07
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