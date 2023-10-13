Advertisement

أخبار عاجلة

سقوط صاروخ في منطقة رحوفوت جنوبي تل أبيب (العربية)

Lebanon 24
13-10-2023 | 10:32
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وسائل إعلام إسرائيلية: جريحان بحالة خطرة جراء إصابة مبنى في "ريشون لتسيون" جنوبي تل أبيب إثر سقوط صاروخ فلسطيني في المكان
lebanon 24
13/10/2023 20:45:44 Lebanon 24 Lebanon 24
سقوط صاروخ في محيط مستوطنة أرئيل شمالي الضفة الغربية (العربية)
lebanon 24
13/10/2023 20:45:44 Lebanon 24 Lebanon 24
كتائب القسام: استهداف تل أبيب برشقة صاروخية (العربية)
lebanon 24
13/10/2023 20:45:44 Lebanon 24 Lebanon 24
إطلاق 100 صاروخ من غزة تجاه وسط إسرائيل وتل أبيب وعسقلان (العربية)
lebanon 24
13/10/2023 20:45:44 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
13:44 | 2023-10-13
13:39 | 2023-10-13
13:38 | 2023-10-13
13:37 | 2023-10-13
13:34 | 2023-10-13
13:32 | 2023-10-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24