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أخبار عاجلة
الصليب الأحمر: هجوم حماس على إسرائيل لا يبرر التدمير غير المحدود لقطاع غزة (العربية)
Lebanon 24
13-10-2023
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10:40
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