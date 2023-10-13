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"الجزيرة" نقلاً عن واس: وزير الخارجية السعودي ونظيره البريطاني يبحثان تطورات الأوضاع في غزة ومحيطها والجهود الدولية بشأنها

Lebanon 24
13-10-2023 | 10:53
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