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الأمم المتحدة: نحن على اتصال دائم مع السلطات الإسرائيلية ونحثها على تجنب كارثة إنسانية (الشرق)

Lebanon 24
13-10-2023 | 13:08
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