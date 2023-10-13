Advertisement

أخبار عاجلة

مندوب فلسطين لدى الجامعة العربية للحدث: إسرائيل ترتكب جرائم إبادة جماعية ومن ضمنها التهجير القسري

Lebanon 24
13-10-2023 | 13:44
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مادورو: إسرائيل ترتكب "إبادة جماعية" بحق الفلسطينيين
lebanon 24
13/10/2023 22:46:51 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس السوري بشار الأسد: يجب تكاتف الجميع لوقف الجرائم التي ترتكبها إسـرائيل ضد الشعب الفلسطيني مستخدمة الأسـلحة المحرمة دولياً
lebanon 24
13/10/2023 22:46:51 Lebanon 24 Lebanon 24
الجامعة العربية: ندعو لتوقف دائرة العنف فورا ونحذر من عواقب وخيمة لاستمرار الصراع وانسداد الأفق السياسي بين الفلسطينيين والإسرائيليين سيفاقم العنف
lebanon 24
13/10/2023 22:46:51 Lebanon 24 Lebanon 24
بدء الاجتماع الطارئ على مستوى وزراء الخارجية العرب في الجامعة العربية لبحث التطورات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي
lebanon 24
13/10/2023 22:46:51 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
15:44 | 2023-10-13
15:39 | 2023-10-13
15:33 | 2023-10-13
15:33 | 2023-10-13
15:22 | 2023-10-13
15:16 | 2023-10-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24