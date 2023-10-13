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فرنسا ترفع مستوى التأهب الأمني إلى أعلى مستوى بعد حادثة طعن شمال البلاد (العربية)

Lebanon 24
13-10-2023 | 14:08
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